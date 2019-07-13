Лидер «Хезболлы» заявил о попытках США открыть канал связи

Лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что США готов открыть каналы связи с движением. Он не уточнил подробностей стремлений Вашингтона.

«Администрация Трампа стремится открыть каналы связи с «Хезболлой» в Ливане через посредников»,— приводит его слова агентство Reuters.

На этой неделе США ввели санкции против депутатов от «Хезболлы», среди которых Вафик Сафа — высокопоставленный функционер движения, который отвечает за вопросы безопасности. США считают, что шиитское движение использует своих агентов в парламенте Ливана для манипуляций в интересах «Хезболлы».

Напомним, что «Хезболла» внесена США в список террористических организаций, а ее лидер Хасан Насралла давно находится под американскими санкциями. В мае прошлого года США внесли в санкционные списки советника и заместителя генерального секретаря движения Наима Касима и других членов руководства, а в ноябре под санкции попал сын Хасана Насраллы — Джавад. В этом году Вашингтон продолжил внесение в санкционные списки членов «Хезболлы».