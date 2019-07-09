США ввели санкции против депутатов от «Хезболлы»

Вашингтон ввел санкции против депутатов парламента Ливана от шиитского движения «Хезболла» Мухаммеда Хасана Раада и Амина Шерри, а также Вафика Сафа — высокопоставленного функционера движения, который отвечает за вопросы безопасности. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства финансов США. Это первые санкции США, введенные против законно избранных депутатов от «Хезболлы».

«"Хезболла" использует своих агентов в парламенте Ливана, чтобы манипулировать этим институтом в интересах финансовой деятельности этой террористической группы и обеспечения ее безопасности, а также для того, чтобы поддерживать враждебные действия Ирана»,— цитируются в пресс-релизе слова заместителя министра финансов США Сигал Манделкер.

В документе указывается, что Амин Шерри оказывает давление на финансовые институты Ливана, чтобы помочь «Хезболле» уменьшить последствия американских санкций. В частности, он угрожал должностным лицам в ливанских банках и их семьям. Мухаммед Хасан Раад был избран в законодательный совет «Хезболлы» в 2009 году. Он также является главой парламентского совета, куда входят все депутаты, связанные с движением. Именно он следит за тем, чтобы их действия соответствовали политике «Хезболлы». Депутат также имеет отношение к финансам движения и отвечал за список из ста членов «Хезболлы», которые должны были получить иностранное гражданство и отправиться в долгосрочные миссии в арабские и западные страны. Вафик Сафа отвечает за координацию движения с международным сообществом и ливанскими службами безопасности. Имеет доступ к работе портов и пограничных пунктов в Ливане для контрабанды наркотиков и оружия. В Вашингтоне подчеркивают, что все внесенные в списки имеют отношение к военному крылу движения, несмотря на то, что у двоих из них есть депутатские мандаты.

Напомним, что «Хезболла» внесена США в список террористических организаций, а ее лидер Хасан Насралла давно находится под американскими санкциями. В мае прошлого года США внесли в санкционные списки советника и заместителя генерального секретаря движения Наима Касима и других членов руководства, а в ноябре под санкции попал сын Хасана Насраллы — Джавад. В этом году Вашингтон продолжил внесение в санкционные списки членов «Хезболлы».

Эти санкции, как и ужесточение санкционного режима вокруг Ирана, который считается главным спонсором «Хезболлы», привели к серьезным финансовым проблемам движения. По данным США, иранские поступления составляли $700 млн, или около 70% всего бюджета. В марте Хасан Насралла впервые обратился с публичным призывом о финансовой помощи. В том же месяце спикер ливанского парламента Набих Берри в ходе переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео в Бейруте заявил, что американские санкции против Ирана и «Хезболлы» оказали негативное воздействие не только на само движение, но и на Ливан и его граждан. Тем не менее американские официальные лица указывают, что «Хезболла» все равно «остается способной осуществлять насилие и поддерживать враждебные действия Ирана».

Елизавета Наумова