На светофорах Васильевского острова установили звуковое голосовое сопровождение

В Василеостровском районе к светофорам подключили устройство звукового голосового сопровождения. Данное оборудование установлено на автоматических регулировщиках на пересечении Новосмоленской набережной, Наличной и улицей Одоевского возле станции метро «Приморская», а также на перекрестке Среднего проспекта В.О. с 6-7 линиями В.О. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Как отметили в КРТИ, всего в этом году в Петербурге планируется установить 928 устройств звукового голосового сопровождения по 115 адресам.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что два новых светофора в ближайшее время появятся в Калининском районе города.