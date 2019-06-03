В Калининском районе Петербурга установят два новых светофора

К началу учебного года в Калининском районе Петербурга планируют установить два новых светофора. Автоматические регулировщики появятся на уже существующих пешеходных переходах по адресам: Северный проспект, д. 44 и улица Руставели, д. 29. Соответствующие работы проведет СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в настоящий момент строительные работы на объектах уже ведутся. Завершить установку и подключить светофорные объекты планируется до 1 сентября.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что новый светофор к началу учебного года также появится на пересечении улицы Шкапина и Библиотечного переулка в Адмиралтейском районе Петербурга.