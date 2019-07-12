В арбитраж подлили водопроводную воду

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) представил в Арбитражном суде Москвы отзыв на иск компании «Московский школьник» из-за видеоролика о поставках некачественных продуктов в школы и детские сады столицы. В иске компания оценила вред деловой репутации в 1,5 млрд руб. Юрист ФБК подчеркнул, что ранее арбитраж уже установил нарушения, которые оспаривает истец.

В пятницу в Арбитражном суде Москвы начался судебный процесс по иску поставщика продуктов питания в детские учреждения столицы компании «Московский школьник» к Фонду борьбы с коррупцией, его главе Алексею Навальному и юристу фонда Любови Соболь. Компания требует удалить видеоинтервью с бывшей сотрудницей компании Натальей Шиловой, которая рассказала о плохом качестве продуктов и нарушениях процесса поставки и приготовления.

«Согласно выводам эксперта, 30 высказываний в этом видеоролике являются порочащими. И мы хотим увидеть доказательства по каждому из высказываний»,— заявила в суде представитель «Московского школьника».

Причиненный деловой репутации вред компания оценила в 1,5 млрд руб.— по 500 млн руб. с каждого из ответчиков. В ФБК отмечают, что в иске нет обоснования таким суммам.

Согласно открытым данным, «Московский школьник» на основании выигранных тендеров поставляет питание в 450 учреждений СВАО, в том числе в детские сады, школы, колледжи и интернаты. Интервью на сайте ФБК опубликовано 18 февраля, оно было посвящено теме массового заражения дизентерией в детских садах Москвы в конце 2018 года. Наталья Шилова рассказала, что она 20 лет работала в ресторанном бизнесе и 8 лет — педагогом. В 2017 году она специально устроилась в «Московский школьник», чтобы выяснить, чем кормят детей. В компании она занимала должность территориального управляющего. Для ФБК госпожа Шилова предоставила фотографии испорченных продуктов, которые, по ее словам, поставлялись в московские школы. Также, по ее словам, сотрудники пищеблоков не сдавали медицинские анализы, нарушали санитарные требования. Проблемы были с объемом поставок продуктов в пищеблоки, рассказала Наталья Шилова, а если какие-то школы требовали довезти продуктов, то их брали в других учреждениях.

В суде юрист ФБК Вячеслав Гамади подчеркнул, что истцы не доказали юридические основания иска — порочащий характер сведений и факт их распространения.

Говоря об уроне деловой репутации, юрист ФБК отметил, что, согласно правилам участия в госзакупках, сведения о нарушениях, допущенных компанией, не несут юридической силы.

На вопрос судьи о том, кто конкретно выложил ролик на сайт фонда, он предложил истцам самостоятельно выяснить это. Также господин Гамади сослался на решение Арбитражного суда Москвы от 15 марта 2019 года по иску школы №760 имени Мересьева к «Московскому школьнику», в котором суд установил обширный перечень нарушений со стороны компании. «В этом решении был установлен, документально зафиксирован и прошел проверку суда первой апелляционной инстанции ряд фактов о том, что были допущены нарушения технического задания, не соблюдалась технология приготовления кулинарного изделия, в напиток добавлялась водопроводная вода и так далее»,— зачитал господин Гамади отзыв фонда на иск.

Решение по делу №А40–306060/18–53–2498 размещено на сайте Арбитражного суда. В нем указывается, что в 2017 году школа заключила контракт с «Московским школьником», а в 2018 году был выявлен ряд проблем. Помимо перечисленных, школа жаловалась на замены блюд, перемешивание сотрудниками пищеблока ингредиентов руками, поедание сотрудниками продуктов, предназначенных для детей. В итоге суд взыскал с «Московского школьника» свыше 1,4 млн руб.

Кроме того, господин Гамади напомнил, что нарушения в деятельности «Московского школьника» устанавливал Роспотребнадзор.

«В связи с этим утверждения истца о том, что эти сведения (о нарушениях.— “Ъ”) не подтверждаются, не соответствуют действительности»,— подчеркнул на суде господин Гамади.

«Основные доводы будут представлены суду Любовью Соболь»,— пояснил “Ъ” господин Гамади. При этом госпожа Соболь ходатайствовала об отложении процесса в связи с ее участием в выборах в Московскую городскую думу. Не явился в суд и третий ответчик — Алексей Навальный, который был накануне освобожден из московского СИЗО, куда был отправлен на 10 суток за участие в несанкционированном шествии 12 июня в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиненного в хранении и сбыте наркотиков (см. “Ъ” от 13 июня). Судья в итоге отложила заседание на 4 сентября.

Напомним, ФБК связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд». Об этом же говорилось в расследовании антикоррупционного центра «Яблоко» за 2016 год. В конце 2018 года в детских садах и школах Москвы произошло массовое заболевание детей, которое ФБК также связал с компанией «Конкорд». В конце декабря Роспотребнадзор заявил о выявлении кишечной инфекции у воспитанников детских садов на юго-востоке Москвы. Тогда было выявлено 127 заболевших детей и воспитателей, у 57 человек была дизентерия. Пресс-служба «Конкорда» заявила, что было проведено внутреннее расследование, вина компании не подтвердилась.

В феврале нынешнего года Следственный комитет (СКР) возбудил по фактам заболевания уголовное дело по ст. 238 УК РФ (продукция и услуги, не отвечающие требованиям безопасности). В конце февраля 2019 года Роспотребнадзор заявил о заболевании учеников начальных классов в двух школах СВАО. Тогда же 32 родителя пострадавших детей подали иск в Мещанский суд Москвы к «Конкорду» с требованием выплатить им по 500 тыс. руб. компенсации вреда здоровью и морального вреда. Позже суд приостановил рассмотрение иска до завершения расследования уголовного дела, возбужденного СКР. Кроме того, в начале апреля Роспотребнадзор направил в Арбитражный суд Москвы иск к «Московскому школьнику» по ст. 14.43 и ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ (нарушение обязательных требований к продукции, повлекшее причинение вреда здоровью и невыполнение в установленный срок предписания Роспотребнадзора). Однако уже в середине мая надзорное ведомство отказалось от своих претензий.

Анастасия Курилова