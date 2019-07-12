Планы ФРС укрепили веру в рубль

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля до конца года. Аналитики ожидают, что в третьем квартале доллар будет стоить 62 руб., а в четвертом — 63. Хотя в предыдущем прогнозе американскую валюту оценивали на 3 руб. дороже. Начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик объяснил такой оптимизм ожиданием снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы США. На днях ее глава Джером Пауэлл укрепил веру инвесторов в то, что это может произойти в ближайшее время.

Но специалисты других кредитных организаций не разделяют оптимизма Сбербанка. Главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский считает, что укрепление рубля будет временным: «Мы согласны, что в краткосрочной перспективе ключевое влияние на валютный курс оказывают в первую очередь внешние факторы. Мы видим, что на глобальном рынке доллар по отношению ко всем конкурентам ослабляется. Это связано со смягчением риторики со стороны Федеральной резервной системы. Но экстраполировать эту ситуацию на дальнейшие несколько кварталов кажется слишком оптимистичным. В первом полугодии национальная валюта укрепилась более чем на 10% по отношению к доллару, на это был ряд причин, связанных именно с внутренними факторами. Но они перестали оказывать какое-то весомое влияние к середине этого года. На начало 2019-го рубль по всем фундаментальным моделям был достаточно дешевым.

Исходя из текущих цен на нефть и ключевых макропоказателей, сейчас курс близок к равновесному.

Второе полугодие на реальном рынке нефти может складываться умеренно негативным из-за избытка профицита предложений, поэтому в паре доллар-рубль предполагается возобновление умеренного давления на курс российской валюты до конца этого года. Мы ждем возвращения к уровню 67-69 руб. за единицу американской валюты».

Оптимизм аналитиков Сбербанка можно объяснить тем, что специалисты не учли некоторые факторы, которые появились сразу после публикации отчета, говорит директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. Например, стало известно, что американские конгрессмены одобрили поправку о санкциях против российского госдолга. Она предусматривает запрет для американцев на проведение любых операций с российскими гособлигациями. Паники на рынках это не создает, но и не может позитивно влиять на курс рубля. В следующем отчете Сбербанк наверняка пересмотрит прогноз, считает Вячеслав Абрамов: «Позиции рубля достаточно шаткие, это связано, в частности, с ухудшением платежного баланса, который, как правило, у нас наступает в августе-сентябре. Я уверен, что следующий прогноз уже может поменяться. Каких-то панических настроений быть не должно, потому что все-таки та поправка, которую сейчас внесли в США, входит в проект оборонного бюджета. Он еще не согласован, каких-то конкретных выводов делать в отношении того, что все плохо, я бы не стал. Еще будет время, придумать какие-то альтернативные решения».

Также свой прогноз по рублю улучшил и Российский фонд прямых инвестиций. Там считают, что на конец года за доллар будут давать от 62-65 руб. Свои ожидания в РФПИ также объяснили позицией ФРС США.

Владислав Викторов