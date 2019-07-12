Петербургские вузы подписали пять соглашений с коллегами из Турции

На полях Российско-Турецкого форума общественности подписано более 20 соглашений между вузами двух стран. Пять из них заключены с учебными заведениями Петербурга, сообщили в городском комитете по науке и высшей школе.

В частности, Санкт-Петербургский государственный университет и Российский государственный педагогический университет им. Герцена подписали соглашение с Анкарским государственным университетом. Санкт-Петербургский государственный экономический университет договорился о сотрудничестве с университетом общественных наук Анкары, а СПбГУ и Политех заключили соглашение с Босфорским университетом.

В общей сложности в форуме приняли участие представители 36 вузов двух стран. С российской стороны были представлены вузы практически из всех федеральных округов.

Также «Ъ» писал, что студенты истфака СПбГУ обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой остановить сокращение преподавателей и элективов.

Подробнее — в материале «Премьера просят разобраться с учебным процессом в СПбГУ».