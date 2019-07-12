Александр Беглов решил участвовать в предвыборных теледебатах

Врио губернатора Петербурга и кандидат на пост главы города Александр Беглов заявил о намерении участвовать в предвыборных теледебатах. Об этом он написал на свой официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом господин Беглов уточнил, что готов выслушать по этому поводу мнение подписчиков и разместил в своем аккаунте опрос, нужно ли ему идти на теледебаты.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Горизбирком распределил эфирное время и печатные площади среди кандидатов в губернаторы Петербурга в городских СМИ. Предполагается, что три серии телевизионных дебатов пройдут в эфире телеканала «Россия 1» и еще три — на телеканале «Санкт-Петербург».