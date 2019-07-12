Горизбирком распределил эфирное время и печатные площади среди кандидатов в губернаторы

В Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии состоялось совещание, на котором среди зарегистрированных кандидатов в губернаторы распределили бесплатное эфирное время и печатные площади для проведения избирательной кампании.

В число бесплатных площадок вошли девять городских СМИ, включая телеканалы «Санкт-Петербург», «Россия» и «Россия 24», газеты «Петербургский дневник», «Санкт-Петербургские Ведомости» и ряд других. В общей сложности кандидатам будет предоставлено 1248 минут эфирного времени 36,5 полос в государственных печатных СМИ.

Напомним, ранее Горизбирком зарегистрировал на выборы губернатора Петербурга четверых кандидатов (в алфавитном порядке): Михаила Амосова («Гражданская платформа»), Александра Беглова (самовыдвиженец), Владимира Бортко (КПРФ) и Надежду Тихонову («Справедливая Россия»).

Выборы главы города пройдут в единый день голосования 8 сентября.