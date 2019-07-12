Белорусский оператор «Дружбы» досрочно вытеснил загрязненную нефть в РФ

Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» — ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — объявил о досрочном вытеснении в Россию нефти, загрязненной хлорорганикой, сообщается на сайте компании. Белорусская сторона планировала избавиться от загрязненной нефти только к 15 августа.

«11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Беларуси, 12 июля к 13:00 (совпадает с мск) очищен нефтепровод от границы республики до линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча" в Российской Федерации»,— говорится в заявлении компании.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Чехия увязла в грязной нефти».