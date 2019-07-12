Оборудование «Курской строительной компании» могут продать за 233,6 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося некогда крупного для региона девелопера ООО «Курская строительная компания» (КСК) Даниил Севрюков сообщил об очередных торгах посредством публичного предложения, в рамках которых оборудование для технологической линии по производству цемента может быть продано за 233,6 млн руб. Начальная цена лота, как и в прошлый раз, составляет 333,8 млн руб. Заявки принимаются до 16 августа. Согласно аукционной документации, продаваться лот будет в течение семи периодов, при этом с третьего по шестой периоды цена может снижаться на 5% каждые три дня. Таким образом, дисконт может составить 30%, или 101,2 млн руб.

Напомним, в 2008–2009 годах экс-владелец КСК Владимир Лосев взял на возведение завода мощностью 1 млн т 2,8 млрд руб. кредитных средств ВТБ. При этом предприятие так и не было достроено, а Владимир Лосев был признан виновным в мошенничестве в сфере кредитования и отмывании денег. КСК признали банкротом в июле 2011 года. Часть активов – 37 объектов недвижимости недостроенного цементного завода и оборудование для его строительства (частично обремененных залогом банка ВТБ) – в конце 2017 года была продана за 11 млн руб. курскому ООО «Азимут». Остальное оборудование пытались изначально продать за 741,7 млн руб., однако покупателя на него пока и не нашлось.

Подробнее о том, как судили владельца КСК, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Владимира Лосева замуровывают в суде».

Александр Прытков