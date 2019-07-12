Букмекерская компания стала спонсором ФК «Тамбова»

Спонсором футбольного клуба «Тамбов» стала букмекерская компания Parimatch, сообщили «Ъ-Черноземье» в клубе. В рамках титульного партнерства бренд букмекера будет представлен на матчах команды в Российской премьер-лиге (РПЛ), в частности, логотип компании появится на игровой форме команды. Кроме того, Parimatch получила право «организовывать специальные акции и активности во время домашних матчей клуба». Соглашение заключено на сезон 2019/20. По словам коммерческого директора «Тамбова» Дмитрия Ананко, «партнерство положительно повлияет на популяризацию клуба в дебютном для него сезоне в сильнейшем футбольном турнире страны и станет взаимовыгодным для обеих сторон». «Уверен, команда сможет удивить»,– заявил СЕО «Париматч Россия» Дмитрий Сергеев.

О подготовке «Тамбова» к дебютному сезону в РПЛ, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Клубы играют за прописку».

Александр Прытков