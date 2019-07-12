Санкционные продукты получили поддержку в правительстве

У попавших в Россию санкционных продуктов появился шанс избежать уничтожения — против того, чтобы давить фрукты и сыр бульдозерами, высказался вице-премьер Алексей Гордеев. Он не предложил какой-то конкретной альтернативы, но заявил, что лучше изымать их и попытаться использовать по назначению, заранее проверив их качество. Как можно реализовать его предложение? Об этом — Иван Якунин.

Когда летом 2015 года вступил в силу указ об уничтожении санкционных продуктов, это вызвало насмешки в американских и европейских СМИ. Журналисты шутили, что Владимир Путин объявил войну сыру, будто других проблем на фоне кризиса в стране нет. Российские чиновники не обращали на это внимания и продолжали твердить — попавшие на территорию России продукты не имеют маркировки, на них нет документов, при ввозе их не проверили санитарные службы, мало ли что может случиться.

Прошло четыре года, к этому времени сожгли и раздавили 26 тыс. т еды, подсчитал Россельхознадзор. И вот риторика сменилась: о возможном смягчении такой политики заговорили в правительстве. Давно пора, считает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда: «Если сомнений в их пригодности не было, то эти доброкачественные продукты следовало раздавать малоимущим или, как делают в Белоруссии, реализовывать их в магазине, а деньги бы шли в бюджет. Поэтому если государство нашло средства на то, чтобы привлечь тракторы, которые давят доброкачественные продукты, то оно найдет ресурсы и на то, чтобы установить простейшую лабораторию для проверки фруктов и сыров».

До этого лоббистом неуничтожения санкционки был Роспотребнадзор. Там предлагали законодательно запретить давить продукты тяжелой техникой и снять барьеры для того, чтобы передавать еду на благотворительные цели. Но к этим предложениям есть несколько вопросов — во сколько обойдется такая проверка? Сколько лабораторий понадобится? Все это может обойтись бюджету в миллионы рублей, а пользу принесет минимальную, уверен председатель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин: «Когда на территорию любой приличной страны попадает продукция неизвестного происхождения, ответ на то, что делать с ней, только один — уничтожать. Будете ли вы рисковать здоровьем российских граждан? Где гарантия, что среди, например, 2 тыс. коробок с замороженным мясом нет одной коробки с африканской чумой свиней?»

Полный список запрещенных продуктов Читать далее

Слова вице-премьера Алексея Гордеева донеслись и до Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение кратко: «Санкционные продукты должны оставаться санкционными, в этой сфере не должно быть злоупотреблений, поэтому они и уничтожаются». Он, правда, отметил, что пока какой-то сформированной позиции по этому вопросу нет. Хотя можно вспомнить, как в феврале этого года предприниматели на форуме «Деловой России» предложили Владимиру Путину отказаться от уничтожения продовольственных товаров. Президент настаивал, что это экономически обоснованно.

Владимир Путин, президент России: Лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать, как это ни странно звучит. Потому что это сохранение рабочих мест, определенного уровня рентабельности производства, ценовой политики и так далее. Звучит, может быть, не очень комфортно и благообразно, но в конечном итоге с точки зрения создания факторов развития для людей не всегда целесообразно поступать так, как вы говорите.

Владимир Путин имел в виду, что реализация иностранной еды на российском рынке может повредить отечественным производителям. В этом есть логика: по данным Россельхознадзора, количество изымаемой «санкционки» с годами не снижается. Но, с другой стороны, в отсутствие конкуренции условия для бизнеса могут стать слишком «тепличными». Так, например, производители мяса несколько месяцев назад просили у правительства запретить россиянам ввоз продуктов из-за рубежа для личного пользования. Даже в Госдуме это назвали перегибом.

Указ об ограничении ввоза продуктов продлили буквально месяц назад. Теперь он действует до конца 2020 года.