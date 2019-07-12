Онлайн-продажи билетов на ОЖД выросли на 18%

В июне этого года продажи онлайн-билетов на поезда дальнего следования на направлениях Октябрьской железной дороги выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего через интернет в первом полугодии было куплено более 8 млн билетов на поезда дальнего следования, из них 1,6 млн — в июне. Электронной регистрацией за первый месяц лета воспользовалось более 1,3 млн пассажиров, что на 20% больше показателя прошлого года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что количество пассажиров скоростных поездов «Сапсан» увеличилось на 7,4% за первое полугодие текущего года.