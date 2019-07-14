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Динамика стоимости помещений стрит-ритейла в основных торговых коридорах Москвы

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Уровень вакантных площадей Средние ставки аренды
Улица II кв. 2019 года Изменение (п. п.) к II кв. 2018 года руб./кв. м/год Изменение (%) к II кв. 2018 года
Мясницкая 4,40% 1,1 п. п. 85 000 6,30%
Никольская 6,50% 1,3 п. п. 140 000 -6,70%
Б. Дмитровка 2,10% -6,4 п. п. 90 000 0,00%
Патриаршие Пруды 9,00% 3,2 п. п. 140 000 7,70%
Арбат 6,50% 1,3 п. п. 105 000 0,00%
Тверская 2,60% -2,0 п. п. 85 000 -15,00%
Пятницкая 7,70% 0,6 п. п. 70 000 -12,50%
Садовое кольцо 8,50% -1,0 п. п. 70 000 0,00%
Петровка 8,70% -2,9 п. п. 150 000 0,00%
Кузнецкий Мост 11,10% 1,4 п. п. 155 000 3,30%
1-я Тверская-Ямская 11,00% -3,5 п. п. 70 000 -6,70%
Столешников переулок 11,10% 0,0 п. п. 205 000 0,00%
Новый Арбат 6,50% -5,7 п. п. 110 000 4,80%
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Источник: данные CBRE.

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