Начался ремонт Московского шоссе стоимостью более 233 млн рублей

В пятницу, 12 июля, на юге Петербурга начались ремонтные работы на Московском шоссе. Участок протяженностью 7 км отремонтируют за 233,6 млн рублей. Подрядчиком выступило ООО «СК "Орион Плюс"». Работы планируется завершить в декабре текущего года, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Из-за проведения первого этапа ремонтных работ с 13 июля до 1 августа будет ограничено движение транспорта на участке от Курьерского проезда до 3-го Бадаевского проезда (исключая производство работ с 14:00 воскресенья до 12:00 понедельника).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что для увеличения доли дорог регионального значения, соответствующих нормативу, на ремонтные работы в Петербурге необходимо выделить 58,6 млрд рублей до 2024 года.