Знаменитости поддержали задержанного шведской полицией рэпера A$AP Rocky

Известный рэпер A$AP Rocky все еще находится под стражей в Стокгольме из-за инцидента, произошедшего после его концерта в шведской столице. A$AP Rocky поделился расширенной версией событий в своем Instagram, где можно увидеть, как двое мужчин следили за музыкантом и провоцировали его. После потасовки рэпер был заключен под стражу, а концерты, в том числе и в Москве, приходится промоутерам отменять.

На сайте Change.org появилась петиция, призывающая освободить музыканта. Она набрала уже более 500 тыс. подписей. Многие знаменитости — Тейлор Свифт, Никки Минаж и Наоми Кэмпбелл — также решили выступить в поддержку A$ap. В сети появился хештег #JusticeForRocky — с его помощью поклонники и коллеги музыканта призывают к тому, чтобы власти выпустили артиста из-под стражи.

В петиции говорится, что действия рэпера были вынужденной самообороной, а власти нарушают закон о правах человека и статью Венской конвенции, в которой говорится, что при аресте иностранные граждане могут немедленно связаться с должностным лицом консульства своей страны. Также в обращении сказано, что изначально A$AP Rocky было отказано в просьбе предоставить адвоката. Составители петиции обеспокоены тем, что законы не выполняются должным образом.

Неизвестно, как долго A$ap Rocky пробудет в тюрьме, но его ближайшие выступления уже отменены.