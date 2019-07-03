03 июля, среда
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Рэпер A$AP Rocky устроил драку в центре Стокгольма

Как сообщает Billboard, рэпер A$AP Rocky в центре Стокгольма подрался с фанатом. Полиция арестовала музыканта после того, как в Сети появилось видео, на котором видно, как он дерется с молодым человеком на улице. После инцидента рэпер опубликовал в своем Instagram два поста, где объяснил, что молодые люди сами спровоцировали драку, а Роки и его охрана были вынуждены отбиваться.

Очевидцы рассказывают, что молодые люди следили за музыкантом, из-за этого завязалась ссора. A$AP Rocky разбил мобильные телефоны поклонников. После этого, фанаты пригрозили вызвать полицию, и началась драка.

Шведская полиция ведет расследование инцидента. 10 июля A$AP Rocky должен выступить в Москве в рамках тура «Injured Generation».

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