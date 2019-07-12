В Нижнем Новгороде работают аттракционы с истекшим сроком эксплуатации

В Автозаводском парке Нижнего Новгорода эксплуатируются аттракционы «Орбита-420» 1994 года выпуска, «Вихрь» 2004 года выпуска, «Колокольчик» 1996 года выпуска, «Автомобили сталкивающиеся» 2004 года выпуска, срок эксплуатации которых по документам истек. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в инспекции Гостехнадзора Нижегородской области.

Однако ежегодно проводится технические обследование этих аттракционов специализированной организацией для продления срока службы и допуска к эксплуатации. В 2019 году эти аттракционы также прошли освидетельствование, срок их службы был продлен до апреля 2020 года.

Фактов эксплуатации в городских парках аттракционов, поднадзорных органам Гостехнадзора, не зарегистрированных и не допущенных к эксплуатации, не выявлено, сообщили «Ъ-Приволжье» в надзорном органе.

Однако 1 июня в Воротынском районе был привлечен к административной ответственности по ст. 8.9 КоАП Нижегородской области («Нарушение правил регистрации и эксплуатации аттракционной техники») индивидуальный предприниматель из республики Чувашия. Он установил и эксплуатировал аттракцион без регистрации и допуска к эксплуатации.

Напомним, ранее стало известно, что кировские прокуроры нашли в парках города работающие аттракционы, которые должны были списать 10-20 лет назад. Например, в парке имени Сергея Кирова работал колесо обозрения, которое было выпущено в 1988 году и должно было быть списано в 1996 году, но продолжает работать. Расположенные в этом же парке аттракционы «Веселые горки», «Вихрь» и «Колокольчик» были изготовлены в начале 1990-х годов, а срок их службы истек более 10 лет назад.

Анастасия Еремина, Александра Викулова