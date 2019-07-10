В парках Кирова выявлены аттракционы с давно истекшим сроком службы

В парках Кирова обнаружены работающими аттракционы, которые должны были списать 10-20 лет назад. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в ходе проверки кировских парков выявлены многочисленные нарушения правил технического освидетельствования, обслуживания и содержания аттракционов.

Так, установленное в парке имени Сергея Кирова колесо обозрения было выпущено в 1988 году. В соответствии с паспортом аттракциона, он подлежал списанию в 1996 году, но продолжает работать. Расположенные в этом же парке аттракционы «Веселые горки», «Вихрь» и «Колокольчик» были изготовлены в начале 90-х годов прошлого столетия, а срок их службы истек более 10 лет назад. Выпущенные в 2004-2007 годах аттракционы «Автомобиль», «Вертолеты», «Автомобили сталкивающиеся» и «Орбита-420» также подлежали списанию несколько лет назад. Кроме того, у одного из аттракционов в этом парке отсутствовал паспорт изделия и пульт управления. Акты ежегодного технического освидетельствования аттракционов оказались выполнены организацией, не имеющей соответствующих полномочий.

Нарушения порядка эксплуатации выявлены также при обследовании аттракционов, расположенных на площади Конева, в Кочуровском парке, парке имени Юрия Гагарина и в «Юркин парке».

Всего по итогам проверки собственникам и владельцам аттракционов внесено 11 представлений об устранении нарушений закона. Материалы проверок в отношении девяти лиц, допустивших наиболее грубые нарушения, направлены в региональное управление Гостехнадзора для решения вопроса о возбуждении производств по делам об административных правонарушениях.

Андрей Репин