Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» уменьшилась на 12,5%

Чистая прибыль ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» по РСБУ за первое полугодие текущего года составила 2,1 млрд рублей. Это на 12,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете о финансовых результатах кредитной организации.

Выручка за январь-июнь уменьшилась на 5,8% по сравнению с прошлым годом и составила 14,1 млрд руб. Активы банка «Санкт-Петербург» с начала года практически не изменились — 652,4 млрд руб. (+0,1% к 1 января этого года). Объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг за первое полугодие сократился на 3,5%, составив 398,5 млрд руб. По состоянию на 1 июля 2019 года, уровень просроченной задолженности по кредитам корпоративных клиентов и физических лиц составил 5,1%.

Ранее "Ъ-СПб" писал, что банк «Санкт-Петербург» предоставит ГУДП «Центр» кредит на 3 млрд руб. на закупку снегоуборочной техники.