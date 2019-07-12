Оператор «единого» билета в Крым планирует аналогичный проект в Курской области

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт подписал соглашение с АНО «Единая транспортная дирекция» (ЕТД) по созданию мультимодальных перевозок в регионе, сообщили в обладминистрации. Реализовать проект планируется в 2019–2021 годах. В его рамках в регионе намерены внедрить систему «единого» билета на все виды транспорта маршрута следования пассажиров, «что облегчит логистические процессы и сократит время, потраченное в пути». «Человек, который следует через Курск в какой-то райцентр на нескольких видах транспорта, например, поезде и автобусе, сможет одноразово приобрести единый билет на весь маршрут своего движения. Ему не нужно будет беспокоиться, где и как пересесть. Он, прибывая на железнодорожный вокзал точно будет знать, что его ожидает автобус, на котором он без проблем по одному проездному документу поедет в точку своего назначения»,– отметил первый заместитель гендиректора ЕТД Константин Угаров. На первом этапе проекта предполагается организовать перевозку пассажиров в Железногорск, Курчатов, Обоянь и «ряд других городов и поселков». Приобрести единый билет «в скором времени» можно будет в кассах и через интернет.

По собственным данным, ЕТД было создано в результате переименования АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр» и с 2014 года является оператором «единого» билета в Крым, предоставляющего пассажиру право проезда железнодорожным, автомобильным и морским транспортом. По данным Kartoteka.ru, АНО зарегистрировано в Москве в марте 2009 года. По итогам 2017 года выручка компании составила 309,8 млн руб., чистый убыток – 89,6 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались. Гендиректор – Юлия Самойлова, соучредителями являются Минтранс РФ и администрация Краснодарского края.

О том, почему воронежские власти хотят высадить пассажиров облцентра, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронеж отъезжает от пригорода».

Александр Прытков