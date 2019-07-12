Цены на бензин в Краснодаре выше, чем в Ростове

Федеральная служба государственной статистики предоставила данные мониторинга потребительских цен на бензин и дизтопливо. Цены указаны за неделю с 1 по 7 июля 2019 года. По данным ведомства, за прошедшую неделю увеличение цен на бензин было зафиксировано в 15 центрах субъектов РФ. Краснодарского края среди них нет. Не попала Кубань и в список регионов, в которых стоимость топлива снизилась.

В Краснодаре, в период с 1 по 7 июля средняя стоимость бензина марки АИ - 92 составила 43,82 руб., АИ-95 - 47,57 руб., АИ-98 - 52 руб., дизтоплива - 44,64 за один литр. В Ростове-на-Дону цена оказалась чуть ниже: Аи-92 стоит 43,71 руб. за один литр, АИ-95 - 47,37, АИ-98 - 51,63, а дизтопливо оказалось на несколько копеек дороже: 44,80 руб. В Майкопе цены на топливо оказались выше, чем Краснодаре, и составили 44,14 руб., 47,95 руб., 53,67 руб., и 44,57 за один литр соответственно.

Елена Рыжкова