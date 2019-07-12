Представители германских предприятий оценили блюда русской кухни

В Екатеринбурге в рамках Германо-российской инициативы про цифровизации экономики (GRID) группа компаний PRO рассказала о пользе «умных» технологий в бизнесе общепита. Гости убедились в преимуществах аутсорсера питания «Кейтеринбург (входит в ГК PRO), когда его повара представили блюда русской кухни. Участники сравнили ее качество и подачу с уровнем элитных ресторанов.



В рамках мероприятия Германо-российской инициативы по цифровизации экономики(GRID) генеральный директор Группы компаний PRO Андрей Гончаров рассказал, как инновационные подходы позволяют добиваться высоких результатов в диверсифицированном бизнесе – от аутсорсинга общественного питания до транспортных услуг. Обсуждение «умных технологий» в бизнесе прошло в рамках международной выставки «Иннопром». Как сообщил Андрей Гончаров, «ГК PRO используетдля развития новых видов бизнеса и изменения существующих фирм, а также для создания перспективных компаний модель SmartMoney».

«Мы проводим для компаний экспертизы и аналитику рынка, выступаем наставниками, обучаем топ-менеджмент и помогаем выходить на новые рынки», — рассказал руководитель.

Сегодня в портфеле ГК PRO находится 10 растущих компаний. Ярким примером такой организации является аутсорсер питания «Кейтеринбург» (входит в ГК PRO), который в 2005 году занимался доставкой горячих обедов, а в 2018 году вышел на международный уровень аутсорсинга питания. «Кейтеринбург» внедряет в корпоративных столовых «умные» кассы, выстроенные на основе нейронных сетей. Они позволяют распознать блюда на подносе меньше, чем за треть секунды, а также сократить очереди и исключить человеческий фактор.

В рамках мероприятия повара «Кейтеринбург» также приготовили для гостей праздничный банкет. Промышленники попробовали традиционные российские блюда и напитки —узвар, скоблянку из свинины с печеным картофелем, а также перепечину с лососем и овощами в блине с сеткой из слоеного текста. Помимо качества еды, гости отметили ее оригинальную подачу на березовых спилах, а также то, что приготовлением занимались не шефы «мишленовских» ресторанов, а повара, специализирующиеся на аутсорсинге общественного питания. «Я часто бываю в национальных ресторанах, они выступают как элитные заведения с индивидуальным подходом. Специалисты аутсорсинговой компании предоставили столь же высокий уровень качества и сервиса», — отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Бренд-шеф «Кейтеринбург» Игорь Оспенков отметил, что VIP-банкет стал для компании новым опытом, ведь основная специализация компании заключается в организации питания на линии раздачи.

«Мы тщательно готовились: подбирали продукты высокого качества, отдельно закупали посуду, продумывали дизайн. Чтобы удивить гостей, мы расширили тематику “уральской кухни” старорусскими блюдами», — поделился секретом Игорь Оспенков.

Он отметил, что в успешной организации банкета и высоком качестве блюд большую роль сыграл профессионализм команды «Кейтеринбурга».