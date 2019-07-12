Суд в Воронеже арестовал цеха ЛОС по ходатайству их собственника

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил ходатайство ООО «Синтез инвест», аффилированного с основным юрлицом Левобережных очистных сооружений Воронежа ООО «ЛОС», отменив арест земли под предприятием и арестовав вместо этого цеха и недвижимость компании. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в суде. «Синтез инвест», напомним, владеет имуществом очистных, которое «ЛОС» арендует. Ходатайство было заявлено в рамках банкротства еще одного ООО «ЛОС» - клона действующей компании, на котором осталось более 300 млн руб. долгов.

Земля компании была арестована в апреле в рамках спора ЛОС с разорившимся ПВ-банком из Ульяновска. Банк сегодня представляет Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое пытающееся взыскать активы с владельцев ЛОС за долги по выданным ранее кредитам. Арестовано было и личное имущество гендиректора работающего ООО «ЛОС», бывшего главы банкротящегося юрлица-клона Игоря Житарюка, а также бенефициаров предприятия - Евгения Макринова, Константина Никифорова и Тимура Бакирова, а главное — четыре участка общей площадью 325,22 тыс. кв. м на улице Балашовской в Левобережном районе Воронежа, где расположены очистные сооружения, одно из административных зданий и сеть канализации. Теперь же вместо них арестованы 12 зданий очистных сооружений, в том числе насосные станции, понизительная подстанция, воздуховодная станция, склад кормов и инкубационный цех. Гендиректор «ЛОС» Игорь Житарюк заверил "Ъ-Черноземье", что на деятельности предприятия замена никак не скажется, так как арестованное имущество не используется в текущей деятельности.

О том, почему на «ЛОС» с инспекцией приезжал губернатор Александр Гусев, в материале “Ъ-Черноземье” «Останетесь тут, пока не решите проблему».

Ирина Лобанова, Александр Прытков