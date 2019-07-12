Избирком принял документы Анастасии Шевченко для выдвижения кандидатом в гордуму Ростова

Избирательная комиссия приняла документы координатора «Открытой России» в Ростове Анастасию Шевченко для выдвижения кандидатом в депутаты городской Думы, сообщает на своей странице в соцсети представитель штаба госпожи Шевченко Дарья Кулакова.

«В Москве уже завершился сбор подписей и вовсю идет проверка, а согласно Ростовскому законодательству никто торопиться не должен (южане!). Поэтому выдвинуться можно было только с 6 июля, а собирать подписи мы будем до 28 июля. Потом примут решение о регистрации - иных результатов у нас быть не может - и будем кандидатствовать до 8 сентября - защищать голоса», - пишет госпожа Кулакова.

О намерении Анастасии Шевченко принять участие в выборах в Гордуму Ростова стало известно в мае этого года. Активистку поддержала партия «Гражданская Инициатива». Выборы в Гордуму Ростова состоятся в сентябре 2019 года.

Ранее территориальная избирательная комиссия Октябрьского района Ростова не приняла документы госпожи Шевченко для выдвижения в качестве кандидата в депутаты городской думы. В ТИК пояснили, что документы не смогли принять из-за отсутствия нотариально заверенного заявления госпожи Шевченко.

Напомним, с января 2019 года Анастасия Шевченко находится под домашним арестом, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (сотрудничество с организацией, признанной нежелательной на территории России).

Дарья Голякова