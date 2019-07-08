ТИК не приняла документы Анастасии Шевченко для выдвижения кандидатом в гордуму Ростова

Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района Ростова не приняла документы активистки Анастасии Шевченко для выдвижения в качестве кандидата в депутаты городской думы. Об этом сообщил „Ъ-Юг“ глава ее штаба Антон Приходько. «Отказа в регистрации не было, комиссия не приняла документы в связи с тем, что некоторые были оформлены не совсем корректно ввиду ее домашнего ареста»,— пояснил он.

В ТИК пояснили, что документы не смогли принять из-за отсутствия нотариально заверенного заявления. «Согласно п. 5 ст. 33 67-ФЗ, документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами, при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально»,— рассказали в комиссии. В ТИК пояснили, что заявление Анастасии Шевченко не было нотариально заваерено, поэтому ее представители не стали подавать документы.

Активистка Дарья Кулакова на своей странице в Facebook сообщила, что в понедельник сторонники Анастасии Шевченко подадут ходатайства следователю, чтобы ее отпустили к нотариусу для оформления документов.

О намерении Анастасии Шевченко принять участие в выборах в Гордуму Ростова стало известно в мае этого года. Активистку поддержала партия «Гражданская Инициатива». Выборы в Гордуму Ростова состоятся в сентябре 2019 года.

Напомним, с января 2019 года Анастасия Шевченко находится под домашним арестом, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (сотрудничество с организацией, признанной нежелательной на территории России).

Кристина Федичкина