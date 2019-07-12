Суд оштрафовал депутата и журналиста Азара за марш в поддержку Голунова

Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. руб. муниципального депутата и специального корреспондента «Новой газеты» Илью Азара за участие в несанкционированном марше в поддержку Ивана Голунова. Илья Азар значился одним из инициаторов марша. Однако накануне акции мэрия отказалась согласовать акцию, после чего господин Азар сложил полномочия.

Суд постановил, что Илья Азар «создавал помехи движению пешеходов, функционированию объектов транспортной инфраструктуры и блокировал входы станций метро во время участия в несанкционированном марше» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «Новая газета». В рапорте сотрудников полиции говорилось, что журналист в составе группы лиц блокировал входы и выходы из вестибюлей шести станций метро — «Тургеневской», «Чистых прудов», «Сретенского бульвара», «Трубной», «Китай-города» и «Лубянки».

Напомним, 12 июня в Москве прошло несогласованное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого задержали по ложному обвинению в сбыте наркотиков. Акция сопровождалась жесткими задержаниями. На прошлой неделе «ОВД-Инфо» опубликовало статистику последствий марша 12 июня. Было задержано более 530 человек, в суды поступило 335 административных дел, прошло 85 судебных заседаний.

Как прошел марш 12 июня — читайте в публикации “Ъ”.