РЖД инвестировали в Октябрьскую железную дорогу более 15 млрд рублей

В период с января по июнь текущего года ОАО «РЖД» инвестировало 15,3 млрд рублей в развитие Октябрьской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Около трети средств (4,7 млрд руб.) было направлено на ремонт и обновление железнодорожных путей для обеспечения бесперебойности перевозок. Поддержание необходимого уровня безопасности и технологической устойчивости путем закупки специального оборудования и обновления инфраструктурных объектов обошлось компании дополнительно в 3,3 млрд руб. В обновление парка подвижного состава также инвестировано 1,1 млрд руб., уточнили в РЖД.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что власти Петербурга и ОАО «РЖД» обсуждают строительство железной дороги с юга на север города через аэропорт Пулково.