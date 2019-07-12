Китай планирует ввести санкции против поставляющих оружие Тайваню компаний США

Китай пообещал ввести санкции в отношении американских компаний, которые причастны к поставкам вооружений Тайваню. В заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана указано, что ограничения будут введены «для защиты национальных интересов».

«Поставка Соединенными Штатами вооружений Тайваню является серьезным нарушением основополагающих норм международного права и международных отношений. Кроме того, это серьезное нарушение принципа одного Китая, трех совместных коммюнике, а также суверенитета и национальной безопасности КНР»,— приводит ТАСС слова представителя китайского ведомства.

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9 июня китайская сторона выразила протест США после того, как Госдеп одобрил продажу Тайваню вооружений на сумму $2,2 млрд. В рамках сделки Тайвань хочет купить у США боевые танки M1A2 Abrams, зенитные управляемые ракеты Stinger и сопутствующее оборудование. Заявка на закупку военной техники была подана в начале июня, президент США Дональд Трамп должен дать ответ по сделке в течение 120 дней.

Подробности сделки — в публикации “Ъ” «В торговую войну вступили танки».