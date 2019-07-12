Об участии в выборах губернатора Курской области заявили пять претендентов

Избирательная комиссия Курской области подвела итоги выдвижения кандидатов на пост губернатора. По словам председателя облизбиркома Галины Заики, на должность главы региона претендуют пять кандидатов. Помимо выдвиженца «Единой России» врио губернатора Романа Старовойта, это представитель партии «Зеленые» директор ООО «Тренд» Татьяна Черникова; претендент от ЛДПР депутат облдумы Владимир Федоров; выдвиженец КПРФ уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов и кандидат от «Справедливой России» местный общественник Николай Карцев.

С 14 июля избирком ждет теперь документов для регистрации кандидатов: все участники кампании должны не позднее 18.00 24 июля представить листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и глав, избранных на прямых выборах. Чтобы пройти «муниципальный фильтр», кандидатам необходимо собрать 214 подписей. Проверить документы облизбирком должен за 10 дней, а опубликовать список претендентов, фамилии которых войдут уже в бюллетень для тайного голосования - не позднее 2 августа. Как уточнили в комиссии, правом голоса на выборах губернатора обладают свыше 920 тыс. жителей региона. Для голосования 8 сентября обещают открыть 1131 избирательный участок, в том числе - 20 временных (в больницах и на железнодорожном вокзале Курска).

О том, почему Роману Старовойту не хватает политической конкуренции, в материале “Ъ-Черноземье” «Курские выборы теряют интригу».

Владимир Зоркий