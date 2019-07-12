«Городскую электричку» запустят к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году

Развитие инфраструктуры пригородного железнодорожного транспорта, а также проект «Городская электричка» Андрей Травников обсудил с руководством Западно-Сибирской железной дороги сегодня во время выездного совещания. В обсуждении приняли участие начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, член Совета федерации ФС РФ Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, члены правительства Новосибирской области и представители Западно-Сибирской железной дороги.



Работы в рамках проекта уже идут, но необходимо увеличить темп, чтобы успеть запустить «Городскую электричку» до начала Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в регионе в 2023 году, отметил Андрей Травников.

Для этого необходимо выделить дополнительное финансирование, вопрос которого в ближайшее время власти области планируют обсудить с руководством ОАО «РЖД» и правительством России.

Помимо проекта «Городская электричка», участники совещания обсудили развитие транспортно-пересадочных узлов, организацию перехватывающих парковок у новых платформ. Уже проведены строительные работы по продлению участка улицы Титова, что обеспечило транспортную доступность станции в микрорайоне «Чистая Слобода». Вскоре пассажирские платформы должны появиться в быстро растущих отдаленных микрорайонах Новосибирска. Так, остановочная платформа «Пригородный простор» будет построена в створе улицы Спортивной, «Чистая Слобода» — на пересечении улиц Титова и Дукача, «Клещиха» — в створе улицы Троллейная, «Чемская» — в районе путепровода станции «Чемская».

Проект «Городская электричка» предполагает развитие железнодорожной сети по территории Новосибирска и Новосибирского района, развитие транспортно-пересадочных узлов, организацию перехватывающих парковок у новых платформ, уменьшение интервалов между электропоездами, повышение уровня комфортности пассажирских перевозок.