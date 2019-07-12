Кредиторы Евгении Даутовой требуют признать ее несостоятельной

Кредиторы экс-предправления Спурт банка Евгении Даутовой намерены обратиться в Арбитражный суд с ходатайством о признании банкира несостоятельной и продажи ее имущества, говорится в решении собрания кредиторов, прошедшем 10 июля.

Также на собрании был сформирован комитет кредиторов, состоящий из трех представителей Внешэкономбанка, который является одним из двух кредиторов госпожи Даутовой с суммой требований 3,7 млрд руб. Представитель от Агентства страхования вкладов, управляющий Спурт банком, с требованиями 98 млн руб. в комитет не вошел.

Следующие собрания кредиторов госпожи Даутовой будут проходить в Москве, где располагается представительство ВЭБ.

Подробнее о деле экс-главы Спурт банка читайте в материале «Инвестиции в “КЗСК-Силикон” оценили в три года».

“Ъ-Казань”