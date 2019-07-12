Зеленский внес в Раду законопроект о расширении люстрации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о расширении люстрации, под который попадает прежний глава государства Петр Порошенко. Текст законопроекта опубликован в базе данных парламента.

Под поправки попадают депутаты, глава Рады, члены правительства, генпрокурор, главу СБУ, главы Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретаря СНБО, руководители оборонных ведомств и многие другие.

Законопроект президента прокомментировал господин Порошенко. По его мнению, люстрация приведет к власти «пятую колону». Экс-президент считает, что это также является доказательством «неприкрытого пророссийского реванша».

Закон о люстрации был принят Верховной радой 16 сентября 2014 года, вступил в силу 16 октября. Объектами люстрации являются все государственные служащие, а также сотрудники органов местного самоуправления, которые занимали посты в период пребывания у власти четвертого президента Виктора Януковича. Для них ограничен доступ к госслужбе при новой власти.

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