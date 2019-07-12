ММК успешно внедрил 16 программных роботов в рамках цифровизации компании

На Магнитогорском металлургическом комбинате успешно функционируют уже 16 программных роботов, имитирующих действия реальных сотрудников. До конца года компания планирует роботизировать в общей сложности 32 производственных процесса.



Об этом рассказал начальник проектного офиса «ММК-Информсервис» Валерий Рыболовлев в ходе конференции «Цифровая трансформация в металлургии», прошедшей в рамках деловой программы форума «Иннопром» в Екатеринбурге.

Первого программного робота ММК запустил в эксплуатацию в прошлом году в коммерческой дирекции комбината: робот, созданный на базе инновационной технологии RPA (Robotic Process Automation), отвечает за взаимодействие с поставщиками металлолома. В частности, он обрабатывает электронную почту, самостоятельно выполняет поиск по базам РЖД и формирует отчеты для профильных служб компании. В текущем году ММК планирует детально проанализировать еще 69 производственных процессов на предмет возможности их роботизации.

Развитие RPA-технологий – одно из направлений реализуемой на ММК концепции «Индустрия 4.0», которая предусматривает комплексную цифровизацию бизнес-процессов с целью повышения эффективности производства. По словам Валерия Рыболовлева, ключевыми технологиями диджитализации в ближайшие пять-десять лет станут математические модели и цифровые двойники. Для их разработки и внедрения в научно-техническом центре ММК создана группа математического моделирования и системно-аналитических исследований.

За три года группа проделала большую работу: разработаны и внедрены несколько программных решений, работающих на технологиях Big Data и искусственных нейронных сетей. Так, например, разработана математическая модель оптимизации закупок и потребления угольного сырья, благодаря которой по итогам прошлого года компания сэкономила более 500 млн рублей. В опытно-промышленную эксплуатацию введен рекомендательный сервис «Снайпер», разработанный ММК совместно с компанией Mechanica AI, позволяющий оптимизировать расход ферросплавов и добавочных материалов при выплавке стали.

Магнитогорский металлургический комбинат всегда с успехом внедрял самые передовые технологии автоматизированного управления производством. В рамках стратегической инициативы «Индустрия 4.0» компания органично использует возможности нового технологического уклада для повышения эффективности планирования, улучшения качества продукции и снижения операционных издержек. В настоящий момент ММК в партнерстве с «Делойт» готовит дорожную карту цифровизации комбината на среднесрочный период. Она будет включать наиболее эффективные проекты, которые помогут ММК быстрее достичь стратегических целей и существенно повысить эффективность бизнеса.