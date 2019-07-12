Мэтт Диллон стал лицом рекламной кампании Brioni

В рекламной кампании сезона осень-зима—2019/20 итальянского мужского бренда Brioni, получившей названии «Tailoring Legends», снялся 55-летний голливудский актер Мэтт Диллон. Задействовав одного из самых уважаемых артистов своего поколения, Brioni, таким образом, продолжают укреплять связь бренда с Голливудом.

Карьера Диллона насчитывает более четырех десятилетий — с 1983 года, когда вышла на экраны драма Фрэнсиса Форда Копполы «Бойцовая рыбка», открывшая миру не только Диллона, но и Микки Рурка и Николаса Кейджа, до 2018 года, когда в Каннах презентовали «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера. В 2006 году Диллон был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в картине «Столкновение».

Снятые в Нью-Йорке фотографом Грегори Харрисом, монохромные кадры кампании подчеркивают ярко выраженную индивидуальность актера. В одежде и аксессуарах одного из главных итальянских домов мужской моды в разное время появлялись такие актеры, как Кларк Гейбл, Джон Уэйн, Гэри Купер, Генри Фонда, Дэниел Крейг и другие. В качестве амбассадора Brioni Диллон становится приемником Пирса Броснана, Энтони Хопкинса и Сэмюэла Л. Джексона.