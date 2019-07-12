В ЦИК поступило 192 обращения о нарушениях на выборах в Петербурге

В ходе избирательной кампании на горячую линию Центризбиркома поступило 192 обращения о нарушениях в Петербурге, что составляет 55% от всех поступивших обращений. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, сообщает «РИА Новости».

В период с 17 июня по 11 июля Центризбирком получил 84 обращения, три четверти которых пришлось на Петербург, еще семь поступили из Москвы.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в ЦИК РФ подготовили проект реформы законодательства, регулирующего деятельность муниципальных избирательных комиссий.