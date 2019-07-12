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ЦИК РФ подготовил предложения для избирательной реформы

Центризбирком РФ (ЦИК РФ) подготовил проект реформы федерального законодательства. Об этом заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

По его словам, выработана позиция по возможному внесению изменений в законодательство. Они «позволят упорядочить деятельность муниципальных избирательных комиссий. Предложения будут направлены законодателям и экспертам», — сообщается в Twitter ЦИК.

В ходе заседания ЦИК было заявлено, что в Петербурге зафиксировано много отказов в регистрации кандидатам в муниципальные депутаты, в большинстве случаев по надуманным поводам. «При этом рекомендации ЦИК России не учитываются»,— отметил член Центризбиркома Александр Кинев.

Напомним, что ранее Николай Булаев поддержал заявление врио губернатора Петербурга Александра Беглова о необходимости реформировать работу избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) в городе из-за того, что по факту ИКМО никому не подчиняются.

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