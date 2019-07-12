Кремль предложил «не забегать вперед» по поводу санкций США против российского госдолга

Кремль внимательно наблюдает за обсуждением в США санкций против российского госдолга, но призывает «не забегать вперед», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Давайте не будем забегать вперед. Еще что-то должно произойти с этим законопроектом: он должен пройти по, скажем так, юридической лестнице необходимой, он должен быть подписан президентом США перед тем, как вступить в силу. Поэтому давайте пока не будем говорить пустых слов»,— сказал господин Песков.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила в четверг поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год. Она предусматривает «настоящие, серьезные» ограничения на любые действия с российским государственным долгом.

Вопрос санкций в отношении госдолга РФ поднимался и годом ранее. Минфин США оценил потенциальный эффект от введения санкций и пришел к выводу, что запрет на покупку госдолга РФ будет негативно влиять на экономику России, но в той же степени пострадают интересы американских инвесторов, пользующихся инструментами, связанными с госдолгом.

В феврале 2019 года сенаторы США Линдси Грэм и Роберт Менендес представили новую, более жесткую, версию законопроекта о санкциях против России, который не прошел в 2018 году. Он, как и предыдущий, предполагает запрет инвестиций в российский госдолг, проекты по добыче нефти в РФ, введение санкций на зарубежные проекты российских госкомпаний за пределами РФ.

Подробности — в публикации “Ъ” «Санкции пошли на второй заход».