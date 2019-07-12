Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает, как была продана найденная в Тулузе картина Караваджо «Юдифь, отрубающая голову Олоферну» и кто мог стать ее покупателем.

Вы наверняка внимательно следили за судьбой картины Микеланджело Меризи да Караваджо, найденной в Тулузе на чердаке и атрибутированной искусствоведом Эриком Туркеном. Помните, я рассказывал, что Караваджо создал 68 полотен? В частных руках находятся лишь четыре из них, а за последние 25 лет ни одна из работ авторства Караваджо не появлялась на открытых торгах. Аналогов цены не было и не будет, скажу сразу, потому что картина «Юдифь, отрубающая голову Олоферну» ушла 25 июня в рамках Private Sales, то есть частной продажи, за два дня до аукциона в Тулузе.

Что это значит? Во-первых, как я уже говорил, в списке Artprice мировых аукционных продаж не появится зафиксированной цены на картину Караваджо. Рекордов также не будет. Эксперт Бенаму-Юэ делает еще более далеко идущие выводы. Вот что она пишет в своем блоге: «Скорее всего, ставки Эрика Туркена, который хотел достичь цены в €100 млн, не оправдались. Если он продал картину в рамках частной сделки, так это, логически рассуждая, оттого, что у него появился лишь один покупатель, и за значительно меньшую сумму».

Эксперт Кароль Блюменфельд из парижской Gazette Drouot указала на возможного покупателя — американского коллекционера Дж. Томилсон Хилла. Он инвестор, собирает и Старых мастеров, и современное искусство; в 2017-м в Гонконге выставлял Кристофера Вула, в 2014-м в Нью-Йорке — ренессансную бронзу. В 2015-м купил в Великобритании «Портрет молодого человека» кисти живописца первой половины XVI века Якопо Понтормо, как считают, за 31 млн фунтов. Британское правительство заблокировало картину к вывозу из страны на десять лет.

Юдит Бенаму-Юэ спрашивала господина Хилла напрямую — он ли купил Караваджо. Тот ответил: «Не буду комментировать спекуляции прессы». Юдит делает вывод: если не он купил, почему не скажет прямо? Да и человек, купивший Понтормо, способен приобрести и Караваджо. Тем более его семья только что открыла для публики свой собственный foundation.