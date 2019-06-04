Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о картине, авторство которой приписывают Микеланджело Меризи да Караваджо и ее возможной судьбе.

Еще об одной картине, найденной на чердаке, пишет на воем сайте искусствовед и куратор Юдит Бенаму-Юэ. На этот раз нашли полотно Караваджо (1571-1610 гг.). В 2014 году, в апреле, в городе Тулуза буквально «за старым матрасом», аукционист Марк Лабарб, разбирая выморочное имущество, обнаружил картину со сценой из Нового Завета: на ней Юдифь со служанкой отрубают голову генералу Олоферну. Размер 144х173 см. Лабард заподозрил хорошее и отдал полотно на экспертизу парижанину Эрику Туркену. Тот определил кисть гениального Микеланджело Меризи да Караваджо.

Французское правительство на 30 месяцев запретило вывоз картины за рубеж, чтобы за это время подыскать покупателя внутри страны: таковы законы страны. Однако сейчас вывоз разрешили. 27 июня ее выставят «на родине», так сказать, в Тулузе, в галерее Kamel Mennour. Оценка, очевидно, будет «по запросу». Однако, по мнению специалистов, конечная цена составит десятки миллионов долларов.

В какой стране окажется работа в результате торгов, пока предположить невозможно. В Нью-Йорке на «предпродажной» выставке она уже побывала в мае. Аналогов продажи Караваджо не существует. Сайт ArtPrice, который фиксирует аукционные продажи за последние четверть века, не приводит ни одного его результата — ни живопись, ни даже рисунки не появлялись на рынке.

По словам Туркена, за свои 38 лет буян, пьяница, скандалист и, вероятно, убийца, реформатор мировой живописи, Караваджо написал 68 картин, лишь четыре из которых находятся до сих пор в частных руках и потенциально могут быть проданы.

Туркен уверяет, что полотно написано самим Караваджо, и существуют документы XVII века, подтверждающие его версию. Следы полотна были утеряны, кстати, в 1619 году. Надо ли упоминать о том, что далеко не все специалисты разделяют версию авторства Караваджо. Многие считают, что это его ученик и последователь Луи Финсон. Думаю, что, как и в случае со знаменитым «Спасителем» Леонардо, поставившим мировой ценовой рекорд, а сейчас куда-то пропавшим, всех рассудит рынок.