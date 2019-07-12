Мосгоризбирком обнаружил «мертвые души» среди подписантов за некоторых кандидатов в Мосгордуму

Член Московской городской избирательно комиссии Дмитрий Реут рассказал, что при проверке подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы были обнаружены подписи людей, которые уже давно умерли.

«Кандидатов вам пока не назову пофамильно и сколько там таких нашли. Но факты такие есть. Проверка продолжается. Естественно, в случае подтверждения такие подписи будут считаться недействительными, ну и дальше уже будут работать правоохранительные органы на предмет проверки на преступление»,— приводит его слова «РИА Новости».

Также в пресс-службе Мосгоризбиркома сообщили, что часть предоставленных кандидатом в депутаты Мосгордумы Константином Янкаускасом подписей была собрана с нарушением действующего законодательства. В частности, некоторые подписи были собраны до оплаты изготовления подписных листов, что делает их недействительными.

Предоставленные финансовые документы свидетельствуют, что перечисление средств произошло 27 июня, однако сам кандидат утверждает, что изготовление подписных листов он оплатил по безналичному расчету своевременно после выдвижения. Господин Янкаускас выдвинулся 6 июня и сразу начал собирать подписи.

«После обнаружения нарушения Янкаускас обвинил в "подмене документов" членов ОИК и потребовал от председателя комиссии поменять платежные документы, ранее предоставленные в комиссию им самим, на новые. Получив отказ в своей незаконной просьбе о негласной замене квитанции, кандидат Янкаускас обвинил в подмене документа членов ОИК. Фактически Янкаускас требует от членов комиссии совершить преступление, характеризуемое как подлог»,— сказали агентству в пресс-службе. В комиссии отметили, что решение будет вынесено по результатам проверки документов и подписей.

Напомним, выборы 45 депутатов столичного парламента пройдут 8 сентября. Каждому кандидату, который выдвигается не от думских партий для регистрации на выборах было необходимо собрать около 5 тыс. подписей. 6 июля Мосгоризбирком завершил прием документов у кандидатов. По данным “Ъ”, из 426 выдвинутых кандидатов документы на регистрацию сдали 292. Среди них 102 самовыдвиженца, и в их числе кандидаты-единороссы.

Подробнее — в материале “Ъ” «Полное собрание выдвижений».