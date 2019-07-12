Появились новые подробности уголовного дела бывшего начальника УМВД по Ижевску

20 человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Удмуртии в рамках уголовного дела по сети игорных заведений, покровительство которой, по данным следствия, оказывал бывший начальник УМВД России по Ижевску Александр Никитин. Как рассказал заместитель начальника отдела №6 Управления экономической безопасности МВД по Удмуртии Сергей Бесогонов, организатором бизнеса считают 33-летнего жителя Ижевска, имя которого не раскрывают в интересах следствия, пишет «Комсомольская правда-Ижевск». Он владел 80 игровыми терминалами, шестью компьютерными клубами, которые были, в частности, на улице Автозаводской и 9 Января. Кроме того, проводили игры в покер в коттедже на проезде Чапаева.

В основном игры посещала молодежь, с собой им необходимо было иметь не менее 10 тыс. руб. «16 марта 2019 года провели спецоперацию. Было задействовано 160 человек, бойцы ОМОН и СОБР. Задержаны все участники этого бизнеса. На данный момент 20 человек привлекаются к ответственности, 15 из них находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - рассказал Сергей Бесогонов.

Напомним, Александру Никитину было предъявлено обвинение в пособничестве преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности, умышленно оказывал покровительство по службе организованной группе, незаконно проводившей азартные игры с использованием игрового оборудования и интернета в незаконных игорных заведениях, расположенных вне игорной зоны. Выявлением фактов преступной деятельности бывшего начальника занимались сотрудники УФСБ во взаимодействии с сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Удмуртии и СУ СК по республике. На данный момент он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.