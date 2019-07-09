Бывшему начальнику УМВД по Ижевску продлили срок содержания под стражей на два месяца

Индустриальный районный суд Ижевска продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику УМВД по городу Александру Никитину на два месяца до 11 сентября. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Александр Никитин обвиняется в пособничестве к преступлению, предусмотренным ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По некоторым данным, экс-начальник полиции «закрывал глаза» на игорный бизнес в Ижевске.

Полковник Никитин покинул должность руководителя управления полиции Ижевска в январе 2019 года. Он занимал этот пост с 2014 года.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, выявлением фактов преступной деятельности экс-начальника ижевского УМВД занимались сотрудники Управления ФСБ, оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по республике и регионального управления СКР.