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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ   |  купить фото

Большая часть курских пчел погибла на незарегистрированных пасеках

При проведении анализа массовой гибели пчел в Курской области установлено, что в большинстве случаев пасеки не были зарегистрированы и не имели ветеринарного санитарного паспорта. Об этом сообщил начальник областного управления ветеринарии Сергей Турнаев. Кроме того, пчеловоды «на свое усмотрение расставляют пасеки на территориях, прилегающих к медоносным полям, и не ставят в известность аграриев», сообщили в областной администрации. Сельхозтоваропроизводители также должны предупреждать о начале агрохимической обработки, но они не всегда знают, к кому обращаться, отмечают в администрации региона: из 2023 пчеловодов региона официально оформлены лишь 1880. Для лучшего взаимодействия аграриев и пчеловодов власти создали профильный информационный ресурс на основе сайта комитета агропромышленного комплекса.

Подробнее о гибели пчел в макрорегионе — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин


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