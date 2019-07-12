Сергей Лукин: многоуровневая система контроля за выполнением нацпроектов мешает регионам

Это обсуждалось 11 июля на встрече губернатора Александра Гусева с представителем от законодательного органа государственной власти Воронежской области в Совете Федерации ФС РФ Сергеем Лукиным.

Сенатор проинформировал главу региона о вопросах, которые поднимались в рамках очередного 462 заседания верхней палаты парламента, состоявшегося 10 июля. Одной из главных тем стали проблемы, выявленные на стартовом этапе реализации национальных проектов, в числе которых – избыточный многоуровневый контроль и в ряде случаев – недостаточность софинансирования из федерального бюджета.

- От того, как сработают регионы, во многом будут зависеть результаты выполнения национальных проектов, - подчеркнул сенатор Сергей Лукин.

Парламентарий отметил, что в ходе практической работы по осуществлению нацпроектов вскрылся целый ряд моментов, требующих корректировки. В частности, многие регионы отмечают недостаточный уровень софинансирования расходов, в том числе невключение в софинансирование подготовки проектно-сметной документации, проблемы присоединения объектов капитального строительства к инженерным сетям, прохождения государственной экспертизы, удорожание стоимости проектов по сравнению с теми суммами, которые учтены в нацпроектах. Кроме того, порой высказываются нарекания к своевременности и полноте финансирования расходов. Все это требует тщательной проработки федеральными властями с каждым субъектом РФ.

Также Сергей Лукин сообщил, что Правительством России определены 15 показателей основной деятельности регионов, добавив при этом, что председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко указала на то, что работу субъектов федерации по нацпроектам тормозит сложная и неэффективная многоуровневая система мониторинга нацпроектов. Регионы вынуждены подавать объёмные отчёты в многочисленные контролирующие инстанции. Валентина Ивановна потребовала упростить сложившуюся систему и создать электронную платформу для подачи единого отчёта по тому спектру вопросов, который необходимо контролировать.

- Совет Федерации уделяет вопросу законодательной поддержки реализации национальных проектов приоритетное внимание, находясь в постоянном конструктивном взаимодействии как с регионами, так и с Правительством Российской Федерации. Общий успех выполнения поставленных Президентом задач должна обеспечить эффективная и слаженная работа всех участников процесса, - подчеркнул сенатор от Воронежской области Сергей Лукин.

Напомним, что наш регион принимает участие в 11 из 12 национальных проектов, в рамках которых в 2019-2024 годах в Воронежскую область планируется привлечь от 70 до 83 млрд рублей из федерального бюджета.