Важна справедливость

Как работает альтернатива — территориальные службы примирения

Сейчас в стране общественными организациями создано 105 территориальных служб примирения. Каждая территориальная служба работает в определенном районе (больше всего служб в Пермском крае и Архангельской области). К ним обращаются школы, суды, спецшколы и даже колонии для несовершеннолетних. Такие службы чаще всего работают с подростками, против которых возбуждено уголовное дело. Вот как это происходит.

«Восстановительный подход отвечает на вопросы, какой причинен ущерб (не обязательно материальный), кому и как восстановить справедливость,— объясняет психолог, руководитель службы помощи несовершеннолетним правонарушителям "Подросток" Ливенцева Елена.— Не какая статься УК за это, а как конкретному человеку восстановить справедливость, загладить вину, возместить ущерб? Подростки очень чувствительны к понятию справедливости».

Вот один из примеров. Алена (сейчас ей уже исполнилось 17) напала на 12-летнего Дениса с ножом. Приставила нож к горлу. Угрожала ему. Остался шрам. У Алены много других правонарушений. Она дралась, била стекла в машинах, воровала вещи. Мама Дениса написала заявление в полицию. Так как это не первое правонарушение Алены, ей могут дать реальный срок — 3 года за нападение с холодным оружием на несовершеннолетнего. Девочку саму неоднократно избивала мать. Четыре раза ломала ей нос. Медиатор отдельно провел встречи с мамой Дениса, отдельно с Аленой. Мама мальчика считает, что девочка преступница и ее надо посадить. На встрече медиатор выяснил, что маме важно получить от Алены ответ на вопрос: «Почему она выбрала жертвой именно ее сына?» и потребовать от нее, чтобы она больше никогда не заходила к ним во двор и не приближалась к ее детям. Алена согласилась на встречу с мамой. На встрече Алена сказала, что Денис нормальный парень, просто он распространял о ней сплетни. Она сожалеет о том, что сделала. Алена написала расписку о том, что никогда не будет приближаться к Денису и заходить в его двор. Также Алена сказала, что это первый раз, когда она видит, как мать заступается за своего ребенка. Ее мать никогда этого не делала, поэтому ей казалось, что все дети, кто слабее ее, беззащитны. Алена сказала, что очень уважает мать Дениса и хочет быть как она. Был заключен договор примирения. Это не означает автоматического прекращения уголовного дела. Тем не менее по решению суда оно было закрыто. Алена ни разу не нарушила обещания, которые дала маме Дениса…

Есть несколько общественных организаций, которые занимаются комплексной работой с несовершеннолетними правонарушителями. И все стараются работать не с подростками отдельно, а с их семьями. «Мы работаем уже 6 лет и подробно изучаем, почему дети совершают правонарушения. Как психолог я работаю с детьми 20 лет— рассказывает Елена Ливенцева.— И как правило, это семейное неблагополучие, пренебрежение нуждами детей. У нас очень распространено насилие в семьях. Не физическое так моральное. А детям нужен взрослый, который бы в них верил, а не унижал их. Еще одна проблема — неправильно выстраивается иерархия отношений в семье. Многие взрослые не являются авторитетами для своих детей. А ребенку нужен лидер, сильный взрослый, поэтому они выходят на улицу и ищут его. Поэтому мы работаем в первую очередь с родителями. У нас 85 процентов детей из семей, с которыми мы работали, не совершают повторных правонарушений. Сегодня очень нужна помощь родителям. Они винят во всем своих детей, подростков. А на себя посмотреть боятся».