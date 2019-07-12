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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Председатель комитета транспорта и автодорог Курской области Валентин Иванов покинул пост

Из-за перехода на новую должность в Москву покинул свой пост председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Валентин Иванов, сообщили в обладминистрации. Исполнять обязанности председателя комитета будет заместитель господина Иванова Сергей Зотов. «У Курской области есть большой потенциал для развития во всех отраслях»,— прокомментировал свое увольнение господин Иванов.

Валентин Иванов пришел в областную администрацию в декабре 2018 года, До этого он работал в структурах «Росавтодора» и дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры инвестиционно-строительного управления Республики Крым.

Как врио губернатора Роман Старовойт привлек курян к развитию региона — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин


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