Huawei готова подписать с правительствами соглашения об отказе от back door

Председатель правления Huawei Лян Хуа сообщил, что китайская телекоммуникационная корпорация готова подписать с властями всех стран соглашения об отказе от использования встраиваемой разработчиками уязвимости для получения несанкционированного доступа к оборудованию (back door).

«В Китае нет каких-либо законодательных норм, требующих от компаний заниматься сбором разведывательных данных. При работе в каждой стране мы ведем бизнес в соответствии с местным законодательством. Мы никогда не получали каких-либо требований заниматься сбором разведданных»,— приводит его слова ТАСС.

В мае США запретили американским компаниям работать с Huawei, чтобы защитить информационно-коммуникационную инфраструктуру США от внешних угроз, и, хотя впоследствии запрет был отложен на 90 дней, ситуация для китайской компании остается сложной, поскольку большинство смартфонов Huawei работало на операционной системе Android, принадлежащей Google. О возможном снятии ограничений с Huawei президент США говорил после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке.

Подробнее о переговорах — в публикации “Ъ” «Китай опять зовут к столу».