В Кушве полностью восстановлено электроснабжение после урагана

Электроснабжение в Кушве (Свердловская область) полностью восстановлено после сильного ветра, сообщили в региональном управлении МЧС.

Вечером, 10 июля, в городе прошел сильный дождь, порывы ветра достигали 17 м/с. По данным МЧС, 274 частных жилых дома остались без электричества. У четырех домов ветром сорвало кровлю, у восьми кровля повреждена частично. Ранее специалисты остановили газоснабжение в 28 домах.

Представители администрации города и сотрудники МЧС восстанавливали поврежденную кровлю, убирали территорию от сломанных веток и мусора. Жители поврежденных домов от расселения отказались. Погибших и пострадавших нет.